Obras em pista do aeroporto de SSA afetam 6 mil passageiros

A pista do Aeroporto Internacional de Salvador passará por obras emergenciais entre os dias 6 e 14 de novembro, informou a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR), nesta terça-feira, 5. De acordo com a ABEAR, as empresas foram informadas nesta segunda-feira, 4 pela Infraero.

O serviço será realizado todos os dias entre 00h15 e 3h15. Com isso, os voos com partida ou chegada nesse intervalo serão afetados e estão sujeitos a cancelamentos ou alterações de horário. A medida afeta pelo menos seis mil passageiros, informou a ABEAR.

Ainda segundo a ABEAR, as companhias aéreas estão iniciando as notificações a esses consumidores cujos voos serão afetados. A Associação recomenda que os passageiros com voos nestes horários entrem em contato diretamente com as empresas aéreas contratadas para obter orientações. Veja abaixo os telefones das companhias.



A reportagem tentou contato com a Assessoria de Comunicação da Infraero, mas não teve sucesso.

