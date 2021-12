Obras em encostas são concluídas no bairro do Retiro

As obras de contenção das encostas da rua da Carmosina e do Beco do Jiló, no bairro do Retiro, foram entregues nesta terça-feira, 22. Somando 1,2 mil m² de encostas, as obras tiveram duração de aproximadamente um ano e contaram com investimento de R$ 1,7 milhão.

A ação contou com a presença do prefeito ACM Neto, do secretário de Infraestrutura e Defesa Civil (Sindec), Paulo Fontana, do superintendente de Conservação e Obras Públicas (Sucop), Almir Melo, e integra a programação do aniversário de 467 anos de Salvador.

A dona de casa Jessé Moreira, 50 anos, e há 20 deles moradora da rua da Carmosina, apontou uma parede para demonstrar o que a comunidade sofria no período das chuvas. "Está vendo aquela marca de barro ali em cima? Foi do último deslizamento de terra. Toda vez que chovia eu saía de casa recebia o auxílio-aluguel e voltava quando o tempo melhorava. Agora, fiz até uma laje para o banheiro".



O prefeito ACM Neto lembrou que, desde 2013, estão sendo reforçadas as ações de prevenção aos riscos provocados pela chuva. Neste ano, a Operação Chuva teve a ação preparatória iniciada no fim de fevereiro e uma série de iniciativas estão sendo realizadas, como a formação de Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil nas localidades de risco, capacitação de líderes comunitários, convocação de voluntários e investimentos em tecnologia, como a implantação do Sistema de Alerta e Alarme.

Além disso, estão sendo realizadas campanhas de conscientização dos cidadãos para depositar o lixo nos locais adequados, assim como deixar as casas em situação de risco.



"A prefeitura está com dificuldades em avançar com as obras que foram prometidas pelo governo federal e que até agora não foram liberados recursos por conta da burocracia, das exigências e agora da restrição orçamentária. No entanto, estamos tentando enfrentar isso com realização de obras e concessão do Aluguel Social", disse o prefeito.

