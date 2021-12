Obras do subúrbio estão na reta final para inauguração

Em fase de limpeza e reparos finais, a requalificação da orla de Tubarão e São Tomé de Paripe será entregue na próxima sexta-feira, entretanto já proporciona mudança a moradores, comerciantes e visitantes.

Iraci Souza, 36 anos, afirma que o movimento aumentou no bar de propriedade dela, em São Tomé de Paripe. "No final de semana, chego a receber mais de 100 clientes. A maioria vem conferir o resultado", conta.

Em oito meses de obras, a orla do bairro passou por restauração de ruas, implantação de rede subterrânea de energia e nivelamento de alguns trechos da via com o passeio para atender ao conceito de piso compartilhado.

Ao todo, 1.200 metros de extensão da borda da orla foram contemplados com as intervenções, segundo o chefe da Casa Civil, Luiz Carreira. No passeio, foram usados concreto lavado com gravilhão fino e pedras de granito.

A região ganhou, ainda, campo de futebol na areia da praia, praça com parque infantil, equipamentos de acessibilidade, como piso tátil e rampas de acesso para a praia e elementos de paisagismo, como bancos de concreto pré-moldado, coqueiros e gramados.

Com a nova pavimentação, a mudança que vem sendo mais notada pelos moradores é a iluminação nova, em LED. "Aqui era muito escuro, o que alimentava a insegurança. Agora, a beleza pode ser apreciada à noite também", opina Célia Maria Ribeiro, 60, que morou no bairro durante 40 anos.

As obras em Tubarão, por sua vez, foram executadas em sete meses. O projeto previu as mesmas intervenções de São Tomé de Paripe: piso compartilhado, praça, rede subterrânea de energia, iluminação em LED e paisagismo, que inclui banco em concreto, coqueiros e grama.

A diferença, entretanto, foi a opção pelo bloco de concreto (paralelepípedo) para a pavimentação da rua, o que causou desconforto a alguns moradores. Juntas, as obras custaram R$ 8,5 milhões, segundo Luiz Carreira.

Queixa

Apesar do investimento, moradores e visitantes reclamam de alguns pontos. Para o comerciante Marivaldo Conceição, 39, a prefeitura deveria ter usado o mesmo piso intertravado da Barra na rua Dr. Eduardo Dotto, orla de Tubarão.

"Não entendo por que colocaram paralelepípedo aqui, só porque é no subúrbio? Quando os veículos passam sobe muita poeira, e eu não posso praticar o ciclismo que o pavimento acaba com a bicicleta", disse.

Além do piso diferente, Marivaldo afirma que solicitou dois redutores de velocidade próximos ao parque infantil, porque os motoristas não estão respeitando a nova velocidade de 30 quilômetros por hora.

Conforme Luiz Carreira, a opção pelo bloco de concreto deve-se à característica diferenciada da praia.

"Lá, a rua tem o mesmo nível do mar. Se usássemos piso intertravado, o mar banharia o espaço, provocaria fuga de areia e as pedras soltariam com o tempo", explica.

Ainda conforme Carreira, os quebra-molas solicitados devem ser implantados em breve, após vistoria da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador.

