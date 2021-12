Obras do metrô interditam avenida Tancredo Neves por quatro dias

As obras de implantação da Linha 2 do Metrô de Salvador, interditam trechos da Av. Tancredo Neves, entre os dias 19 e 22 de outubro. Contudo as intervenções sempre acontecerão durante as madrugadas, no intervalo entre meia-noite e 5h da manhã, informou a concessionária responsável, a CCR Metrô Bahia.

A primeira interdição tem início à meia-noite da quarta-feira, 19, com a colocação de um bloqueio nas imediações do Makro, para instalação de uma peça da nova passarela do Salvador Shopping. A operação provocará o desvio dos veículos para a Rua Marcos Freire, de onde poderão seguir pela Avenida Tancredo Neves até alcançar a Av. Paralela (nas proximidades do Salvador Shopping).

A segunda interdição acontece durante as madrugadas da sexta, 21, e do sábado, 22, com o fechamento das faixas da avenida que dão acesso direto à Av. Paralela. O bloqueio será colocado na região em frente ao Centro Empresarial Iguatemi, direcionando os veículos para as faixas da direita, que dão acesso ao trecho da Tancredo Neves onde fica a Casa do Comércio. Para acessar a Av. Paralela, basta seguir à esquerda e virar à direita na altura do Salvador Shopping.

