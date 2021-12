Obras do metrô alteram pontos de parada de ônibus em Pirajá

Quem utiliza a Estação Pirajá encontra mudanças nos pontos de paradas dos ônibus. Isso porque 38 linhas foram remanejadas das plataformas A e B para a C. A alteração é para concluir as obras de requalificação do terminal por conta do metrô.

A plataforma C foi fechada para obra em abril deste ano e ficou pronta agora, quando foi liberada para uso. Com isso, os passageiros que antes pegavam ônibus nas plataformas A e B, agora devem utilizar a C. A previsão da CCR Metrô, empresa responsável pela obra, é que o serviço fique pronto até dezembro deste ano.

Fiscais de transporte estão na estação orientando os passageiros, além de distribuir panfletos informando da mudança.



Confira as linhas alteradas:

