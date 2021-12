Obras do Dois de Julho passam por inspeção

Cerca de 25% das obras de requalificação e pavimentação de vias urbanas que estão sendo realizadas no bairro do Dois de Julho (Centro) pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) já estão concluídas.

A avaliação foi feita pelo governador Rui Costa após vistoria no bairro, realizada no início da manhã desta segunda-feira, 21. Os serviços realizados na região integram o lote 2 do Projeto pelas Ruas do Centro Antigo, do governo do estado, formado por cinco lotes, todos em fase de execução.

Durante a inspeção, o governador conferiu os trabalhos de calçamento, pavimentação e recuperação de balaustradas que estão sendo realizados nas ruas Areal de Baixo, Visconde de Mauá e Manoel Vitorino. Rui visitou, ainda, as intervenções que já foram concluídas nas ladeiras da Montanha, Santa Thereza e Preguiça e na rua do Sodré.

Ao todo, estão sendo investidos R$ 42,9 milhões para a requalificação urbana deste lote. Mais de 260 ruas de 11 bairros do Centro Antigo serão contempladas em toda a região, somando investimento da ordem de

R$ 124 milhões.

Calçamento e fiação

A intenção, de acordo com o governador, é oferecer condições para que baianos e turistas possam trafegar por essa área central da cidade sem precisar andar em ruas e calçadas danificadas.

“O Centro Antigo é a alma, a força maior do nosso turismo. Então, vamos entregar 267 ruas completamente requalificadas e devidamente pavimentadas”, afirmou Rui Costa.

O Dois de Julho é apenas um dos bairros que integram o montante de 80 ruas previstas para ser requalificadas no lote 2 do projeto. Dentre as mais importantes desse conjunto está a rua Chile, que aguarda liberação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para ter as obras iniciadas.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Urbano (Sedur), Carlos Martins, já foram analisados mais de seis mil itens de valor histórico no local. “Estamos catalogando as informações na rua Chile. Já temos mais de seis mil itens de valor histórico encontrados e, assim que recebermos o aval do Iphan, vamos começar a obra”, disse.

Na rua Chile, além das intervenções no calçamento, todo o cabeamento de rede elétrica, telefonia, internet e televisão será substituído por uma rede subterrânea.

“É um desafio muito grande implantar melhorias na infraestrutura urbana em ruas antigas, mas vamos retirar toda a fiação aérea em alguns pontos, como as ruas Chile e Direita do Santo Antônio, para valorizar o patrimônio histórico e não prejudicar a visão do conjunto arquitetônico local”, garantiu o governador.

Além da modernização, está prevista a implantação de rampas de acessibilidade, piso tátil, travessias para pedestres e 13 km de ciclofaixas. Também haverá uma faixa de serviços ao longo do passeio, onde deverão ser alocados postes, lixeiras e dispositivos de sinalização para facilitar o acesso de pedestres e pessoas com necessidades especiais.

Etapas que estão em fase de execução

Lote 1 - Comércio e Calçada (55 vias). Investimento: R$ 28,2 milhões

Lote 2 - Centro, Dois de Julho, Nazaré e Politeama (80 vias). Investimento: R$ 42,9 milhões

Lote 3 - Saúde, parte do Santo Antônio Além do Carmo, Barris e Tororó (84 vias). Investimento: R$ 26,3 milhões

Lote 4 - Oito ruas do Santo Antônio Além do Carmo + vala técnica na rua Direita. Investimento: R$ 5,6 milhões

Lote 5 - Barbalho, Macaúbas, Soledade e Lapinha (40 vias). Investimento: R$ 12,04 milhões

