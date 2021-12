Obras do Caminho da Fé já têm 30% de execução concluída

As obras do Caminho da Fé, percurso da avenida Dendezeiros, que vai integrar a Basílica do Bonfim ao Santuário de Irmã Dulce, já têm cerca de 30% de execução concluída. Com previsão de entrega para janeiro do próximo ano, as obras contemplam serviços de macrodrenagem, pavimentação, iluminação e paisagismo.

Priorizando o pedestre, os passeios estão sendo ampliados para cinco e três metros nos lados esquerdo e direito da avenida, respectivamente, no sentido Bonfim. Haverá nove faixas para travessia ao longo da via, todas no nível da pista, com rebaixamento e calçada para acessibilidade.

Também estão sendo instaladas valas subterrâneas para permitir a passagem da fiação da rede elétrica e de telecomunicações, suprimindo as fiações aéreas acima do passeio. Além disso, o percurso receberá nova iluminação, marcos religiosos e plantio de árvores.

Outras intervenções

Outras regiões da cidade já têm obras com mais de 35% de andamento concluído, como a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade Baixa. Com as estruturas já levantadas, o equipamento está passando por serviços internos e externos, e deve ser entregue à população em maio.

Diante do fechamento da UPA de Roma, a unidade tornou-se um grande desejo dos moradores. Com capacidade para atender a 450 pessoas diariamente, a unidade conta com serviços de urgência e emergência prestados por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar composta por médicos clínicos, pediatras, ortopedistas, odontologistas, enfermeiros, assistentes sociais, nutricionistas, farmacêuticos, e profissionais de apoio diagnóstico.

No Curuzu, as obras visam promover melhorias urbanísticas e de mobilidade, além de valorizar a história e a cultura do bairro. Com R$ 6,8 milhões de investimento, a rua de 1,1 km passa por uma valorização cultural que inclui a implantação de piso intertravado nas cores predominantes do Ilê Aiyê: vermelho e amarelo.

Com 40% de conclusão das intervenções, a rua Cônego Pereira (Sete Portas) passa por uma urbanização radical. Dentre as melhorias estão a micro e macrodrenagem de 700m de canal, que será coberto no trecho entre o viaduto da Via Expressa e as proximidades do Mercado de Sete Portas. As medidas devem acabar com os alagamentos no local, em períodos de chuva.

Uma parte do passeio da rua já foi alargado e recebeu rampas de acessibilidade. No local, serão implantadas ciclovias, ciclofaixas, novo canteiro central em granito e nova pavimentação. Além disso, baias para os pontos de ônibus, imobiliário urbano e iluminação em LED. As obras têm previsão de conclusão para março do próximo ano.

