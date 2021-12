Obras do BRT terão início nesta quinta-feira em Salvador

As obras de implantação dos corredores exclusivos do BRT de Salvador serão iniciadas nesta quinta-feira, 29, data que a cidade comemora 469 anos. De acordo com a prefeitura, o primeiro trecho dos corredores do BRT vai ligar a região do Parque da Cidade à estação de integração do metrô na área da rodoviária. O sistema será integrado ao metrô.

A solenidade que marca o início das obras será realizada no canteiro central da Avenida Antonio Carlos Magalhães (ACM), na região próxima ao Parque da Cidade, às 9h.

Ainda segundo a prefeitura, a obra vai possibilitar a criação de linhas exclusivas, em corredores de tráfego próprios e segregado das demais vias. Este primeiro trecho terá 2,9 km de extensão.

Veículos utilizados pelo sistema serão do tipo ônibus articulados, com capacidade para 170 passageiros e comprimento máximo de 23 metros, operando a uma velocidade comercial de 25 a 40 km/h. As intervenções ainda envolvem a construção de três viadutos, sendo um no sentido Parque da Cidade/Lucaia, outro na direção Parque da Cidade/Iguatemi e mais um no Iguatemi, perto do viaduto Raul Seixas.

