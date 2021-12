Obras do BRT de Salvador terão mão de obra 100% local, diz prefeitura

Em comunicado divulgado nesta sexta-feira 8, a prefeitura de Salvador afirmou que 100% da mão de obra do Bus Rapid Transit (BRT) de Salvador - que em tradução livre significa 'tráfego rápido de ônibus' - é local.

Segundo o órgão, as futuras contratações também serão locais, e darão prioridade a moradores dos bairros por onde o novo modal irá circular.

Atualmente, as obras se encontram em fase inicial, mas estima-se que a construção será responsável por gerar 600 empregos diretos.

A prefeitura informa também que o Consórcio BRT Salvador ainda não abriu novas vagas, e que o anúncio é feito somente por meio do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (SIMM).

Em caso de dúvidas, orienta-se a entrar em contato por meio da ouvidoria da prefeitura, no telefone156 ou diretamente com o SIMM, no número 3203-2017.

