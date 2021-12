Obras do BRT de Salvador começam no segundo semestre

As obras do BRT (Bus Rapid Transit, sigla em inglês para Ônibus Rápido de Trânsito) de Salvador serão iniciadas no segundo semestre de 2015. Com um custo estimado em R$ 1 bilhão, o coletivo vai ligar as estações da Lapa e Iguatemi.

De acordo com o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Fábio Mota, a Caixa Econônica Federal já liberou os recursos para a prefeitura. O processo de licitação será aberto ainda no primeiro semestre deste ano.

A previsão é que 35 mil pessoas sejam beneficiadas diariamente, a partir de 2017, quando o BRT será entregue à população.

No projeto está prevista também a construção de viadutos nos canteiros das avenidas Vasco da Gama e Juracy Magalhães, na Rua Lucaia e na Praça Nilton Rick, em frente ao Shopping da Bahia. As vias serão de uso exclusivo do novo transporte público da capital.

A circulação de ônibus continuará nas pistas já existentes, e o percurso entre a Lapa e a Ligação Iguatemi-Paralela (LIP) será feita em cerca de 16 minutos.

