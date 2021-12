Obras do BRT alteram tráfego na Avenida ACM

O tráfego na região do Itaigara, em Salvador, será modificado entre segunda-feira, 29, e 14 de agosto. A ação da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) busca permitir o avanço das obras do BRT, realizadas na região da Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM). Durante o período, serão instaladas as vigas de concreto dos viadutos que estão sendo construídos.

As mudanças ocorrem apenas de segunda a sexta-feira, somente no período noturno, entre as 23 e 4h do dia subsequente. O tráfego de veículos será interditado no acesso da Avenida Juracy Magalhães à entrada do Itaigara pela ACM. No sentido oposto, em direção ao Shopping da Bahia, o tráfego será interditado próximo ao Shopping Paseo.

Quem circula pelo trecho interditado terá a opção de tráfego, sentido Itaigara, acessando as ruas Wanderley Pinho, ao lado do Hiper Posto, e então a Anísio Teixeira, saindo ao lado do Shopping Itaigara. Já os veículos que precisam ir para a Avenida ACM, no sentido Shopping da Bahia, podem ir pelas ruas Anísio Teixeira, Wanderley Pinho e, então, a Avenida Paulo VI, saindo ao lado do Empresarial Thomé de Souza.

Além desta, algumas outras intervenções serão realizadas no local até as obras serem finalizadas, em dezembro deste ano.

adblock ativo