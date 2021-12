Obras de revitalização do Jardim dos Namorados são entregues

Foram entregues na manhã desta sexta-feira, 4, as obras de revitalização do Jardim dos Namorados, na orla de Salvador.

O projeto comtempla a reforma de três quadras poliesportivas e da ciclovia, além da implantação da nova balaustrada e a reconstrução da sede da Colônia de Pesca, cujas obras foram realizadas pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) e integram as ações de requalificação do trecho entre Amaralina e Jardim de Alah, com um orçamento total de R$ 6 milhões.

Além dessas ações, foram implantados um parque infantil, equipamentos de ginástica e bancos de madeira. O anfiteatro e as esculturas do Parque Costa Azul também foram recuperados.

Ainda estão em andamento obras de requalificação dos calçadões e de trechos da ciclovia, a implantação de acessibilidade, mobiliário urbano e paisagismo.

