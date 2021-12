Obras de requalificação na Ribeira serão reiniciadas hoje

As obras de intervenções urbanísticas e de iluminação no bairro da Ribeira, em Salvador, serão retomadas pela prefeitura a partir deste sábado, 27. As obras tem como objetivo a requalificação do espaço público.

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) informou que colocará novas luminárias metálicas, iguais às instaladas na orla de Salvador, com aumento de 80% de potência e investimento da ordem de R$600 mil.

A Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) ficará com a responsabilidade da execução e gerenciamento dos projetos e obras de mobilidade, com equipamentos, requalificação urbanística e destinação dos resíduos sólidos, informou a agência de comunicação da prefeitura (Agecom).

