Obras de requalificação na Barra dividem opiniões

As obras de requalificação da orla têm dividido a opinião dos que vivem ou trabalham na Barra. Na manhã desta quinta-feira, 21, a prefeitura fez intervenções em três ruas: Barão de Itapuã, Barão de Sergy e Praguer Fróes, interditando a primeira e invertendo o sentido nas outras duas.

Moradores e comerciantes da Barão de Itapuã reclamam que a interdição foi bastante prejudicial. De acordo com Maria do Carmo, dona de loja, as vendas caíram pela metade nesse primeiro dia.

"Uma queda irreparável nas vendas. Cinquenta por cento só ontem (quarta). Amanhã (sexta), não sei como será", disse.

Ela informou ainda que contratou funcionários extras e investiu em mercadorias para o Natal, mas a previsão de termino da obra é de 20 a 30 dias.

"Não temos 13º salário. Nos programamos para essa época, que é quando mais vendemos, e não fomos informados antecipadamente", reclamou.

Laize Regiane, moradora, disse que é a favor da requalificação, mas faltou um aviso prévio. "Fui pega de surpresa. Quando eu vi, foram as máquinas chegando e os homens quebrando a rua", disse.

Segundo Andrea de Oliveira, que também é dona de loja, os comerciantes não são contra a requalificação. "Todos são a favor da obra, mas faltou bom senso da Construtora Odebrecht (empresa que executa a obra) em atender nosso pedido para iniciar em janeiro", afirmou.

Ainda de acordo com Andrea, a Odebrecht aproveitou que a Embasa realizaria uma obra no local e antecipou a programação dos trabalhos, que estavam previstos para janeiro.

Até a publicação da reportagem, a equipe de A TARDE tentou contato com a Odebrecht, mas não teve êxito.

Inversão

As ruas Barão de Sergy e Praguer Fróes tiveram o sentido invertido, e dois agentes de trânsito orientavam os motoristas.

Na rua Barão de Sergy, está proibido estacionar na faixa esquerda. A medida teve o apoio do comerciante Enoch Linhares. "Sou radicalmente a favor. Vamos dar tempo ao tempo. Tudo ficará melhor para todos", disse.

José Monteiro, comerciante, também é a favor: "Se é para melhorar, tem que fazer mesmo. Está tranquilo aqui, sem engarrafamentos".

