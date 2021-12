Obras de requalificação do Parque de Pituaçu começam segunda

Os serviços de revitalização do Parque Metropolitano de Pituaçu começam nesta segunda-feira, 31. A ordem de serviço para o início imediato das intervenções foi assinada ontem no local pelo governador Jaques Wagner, que estimou a conclusão das obras para junho de 2015.



As intervenções incluem reforma dos 15 quilômetros de ciclovia e das quadras poliesportivas, acessibilidade para pessoas com deficiência e a construção de um muro com 1.800 metros de extensão ao redor do parque.



O investimento do governo do estado é de R$ 14 milhões. As obras serão executadas pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder).



Wagner destacou que as intervenções preveem a redefinição da poligonal da área, que será ampliada. "O parque já foi muito maior, mas governos anteriores diminuíram a área de 660 para 370 hectares. Agora, a gente está devolvendo 12 hectares para este que é um pulmão importante da cidade", ressaltou o governador.



Ele disse, ainda, que a requalificação do espaço engloba uma série de "presentes" para Salvador, que completou 465 anos ontem.



Wagner citou a implantação dos dois corredores transversais (que vão ligar a orla à BR-324 e ao subúrbio e devem ficar prontos em 2017), a entrega da Ceasinha do Rio Vermelho e o complexo de viadutos do Imbuí, que devem ficar prontos em junho.



O secretário do Meio Ambiente, Eugênio Spengler, destacou que a requalificação é uma demanda antiga da comunidade do entorno e de frequentadores do parque.



Ele destacou que as obras contemplam a implantação de nova iluminação, contenção e estabilização de encostas, sistema de tratamento de esgoto e cinco pontos de apoio com sanitários ao longo da ciclovia.



Problemas



Para os frequentadores, investimentos em infraestrutura e segurança devem ser encarados como prioritários para tornar o parque um espaço de lazer mais agradável para a população.



"Muitos não vêm porque têm medo. É preciso melhorar a parte de infraestrutura, a ciclovia, os brinquedos. Afinal, somos privilegiados por ter um espaço como este, mas que, infelizmente, está abandonado", diz o gerente comercial Cláudio Moreira, 61.



O administrador David Mendes, 38 anos, que frequenta o parque desde a infância, afirma que, há pelo menos 30 anos, a degradação do espaço só aumentou. "Nada mudou, só piorou. Fazem uma reforma aqui e outra ali, uma maquiagem, mas nada melhora de fato", critica.



A atleta paralímpica de remo Ana Marta de Souza, que treina na lagoa de Pituaçu, pede mais acessibilidade: "Estamos deixando de treinar porque não temos como acessar a lagoa por causa da ausência de rampa adequada".



O governador garantiu que a construção de rampas para a lagoa vai ser uma das primeiras intervenções. Para melhorar a segurança, um sistema de câmeras será implementado na ciclovia.

adblock ativo