Obras de requalificação do Jardim Botânico iniciam nesta segunda

As obras de requalificação do Jardim Botânico irão iniciar nesta segunda-feira, 16. A partir das 9h30, o prefeito ACM Neto irá realizar uma solenidade de assinatura da ordem de serviço onde serão feitas as intervenções, na avenida São Rafael.

A requalificação é feita através do projeto da Fundação Mario Leal Ferreira (FMLF) e poderão possibilitar a ampliação da estrutura física. O equipamento abriga cerca de 61 mil espécimes vegetais e está sob a responsabilidade da Secretaria de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (Secis). Este é um dos ambientes da cidade que possui o intuito de abrigar um espaço etnobotânico, proteger e cultivar às espécies utilizadas em cultos afro-brasileiros e também outros vegetais que estão sob ameaça de extinção. A área total que será requalificada é de 160 mil m².

Durante as obras serão implementadas edificações de caráter científico, para estudo, além de manutenção e conservação da Mata Atlântica, que são acessados através de uma trilha elevada em um percurso de 795m de extensão. O Jardim Botânico também irá passar por ampliação e com isso, se tornará um centro de referência de pesquisa da Mata Atlântica, podendo acomodar um número maior de espécies catalogadas.

Este projeto de requalificação também irá contar com a construção de um pavilhão de observação da natureza e viveiros. Também terá espaços expositivos digitais, para educação ambiental, além de um auditório que comportará 50 pessoas e será conectado a um foyer e uma área semi-coberta para atividades em grupo.

