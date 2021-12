Obras de requalificação da Lapa estão 60% concluídas

Paredes rachadas e com infiltrações, escadas rolantes quebradas, banheiros destruídos, falta de iluminação e lixo espalhado por todo o terminal. Problemas como estes eram enfrentados por cerca de 430 mil pessoas que utilizam, diariamente, a Estação da Lapa, que passa por obras de requalificação desde janeiro passado.

Com cerca de 60% das intervenções concluídas, as mudanças já começam a ser sentidas. Nesta sexta-feira, 11, duas das 11 novas escadas rolantes entraram em fase de testes e poderão ser utilizadas pelo público no próximo mês, enquanto os banheiros masculino e feminino do primeiro pavimento já estão prontos.

As obras realizadas pelo consórcio Nova Lapa - vencedor da licitação para requalificação do espaço e que o administrará pelos próximos 35 anos - foram vistoriadas pelo prefeito ACM Neto e pelo secretário de Mobilidade, Fábio Mota, nesta sexta.

O prefeito informou que os serviços realizados estão dentro do cronograma previsto pela prefeitura e a estação deve ser entregue dentro do prazo previsto, em fevereiro do ano que vem.

Manutenção

Desde janeiro, todos os serviços de manutenção são realizados pelo consórcio. O custo mensal de preservação do terminal para a Secretaria de Mobilidade (Semob), segundo Fábio Mota, era de R$ 350 mil. Ele destacou que esses investimentos, inclusive os R$ 13 milhões para as obras de requalificação, são realizados pelo consórcio. Até agora, R$ 8 milhões já foram gastos.

ACM Neto lembrou da degradação em que se encontrava a estação e destacou a parceria com a iniciativa privada para a recuperação do local. "As pessoas já começam a sentir as melhorias. O mais importante é que o cronograma previsto está mantido e vamos inaugurar a nova Lapa em fevereiro do próximo ano", garantiu.

Com o terminal, deve ser entregue o "camelódromo" em construção em área do terminal e será destinado a ambulantes que atuavam no local. Já os antigos permissionários que tiveram que sair por conta das obras deverão voltar após a conclusão das intervenções.

"Todos os permissionários que quiseram, já fecharam contrato com o consórcio. Colocamos no edital que eles teriam o privilégio e tiveram. Todos que quiserem voltarão, sim", afirmou Mota.

Queixas

Mesmo com serviços em andamento, pessoas que frequentam o local reclamam dos problemas de infraestrutura e esperam que as obras os resolva. As principais queixas são o não funcionamento das escadas rolantes e a insegurança.

O aposentado Otávio Bispo, 83, citou a dificuldade de acesso. "Sem as escadas rolantes, nós, idosos, temos muita dificuldade para nos locomover aqui. São muitas escadas para subir e descer. A situação estava bem ruim", criticou. Mas também citou avanços: "Está melhor, mais limpa, mais bem cuidada".

Segundo ACM Neto, até dezembro, todas as escadas rolantes estarão funcionando - no total, são 200 metros de extensão. Uma delas está entre as maiores da América Latina, com 12 metros de desnível e capacidade para 10 mil pessoas por dia.

Nas fixas, serão instalados novos corrimãos em aço inox - inclusive com passa-mão infantil. Também serão construídos dois elevadores, um para pessoas com deficiência e outro para cargas das lojas. Além disso, foi implantada uma rota de dois quilômetros de piso tátil.

Segurança

A nova estação contará com Central de Controle de Segurança, com circuito fechado de TV, com 60 câmeras de monitoramento. Segurança é uma preocupação de usuários de coletivos no local.

"Assaltos são frequentes. Segurança aqui é um problema. A expectativa é que todo este aparato ajude a resolver o problema", disse a dona de casa Vera Pereira, 50.

Atualmente, o local dispõe de segurança privada com atuação 24 horas, com sete agentes por turno, de acordo com a Nova Lapa.

Inaugurada em 7/11/1982, a Estação da Lapa recebe, diariamente, 80 linhas de ônibus urbanos e 21 do transporte metropolitano. O nome oficial é Estação de Transbordo Clériston Andrade, em homenagem ao ex-prefeito de Salvador, morto um mês antes da inauguração do terminal.

