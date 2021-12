Obras de requalificação da Colina Sagrada são entregues nesta terça

Foram inauguradas na manhã desta terça-feira, 15, as obras de requalificação da parte alta da Colina Sagrada, situada no Largo do Bonfim, em Salvador.

A inauguração acontece dois dias antes da Lavagem do Bonfim, realizada na quinta-feira, 17. O santuário da Basílica foi inteiramente revitalizado e ampliado, ganhando um aspecto urbanístico e com mais acessibilidade.

Mosaicos e gráficos foram marcados no piso, em pedra portuguesa, que ocupam a pavimentação do local. Além disso, com a amplificação da praça, a escadaria da igreja aparenta ter continuidade.

O trânsito na região também sofreu mudanças. Para acessar o local, os condutores devem fazer o retorno pelos fundos do templo, junto à Casa do Juiz da Devoção, na esquina com a Ladeira dos Romeiros.

.Obras fora entregues dois dias antes da Lavagem do Bonfim

Santuário da Basílica foi inteiramente revitalizado e ampliado, ganhando aspecto urbanístico

adblock ativo