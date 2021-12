Obras de requalificação da Colina Sagrada começam nesta sexta

A ordem de serviço para início das obras de requalificação do entorno da Colina Sagrada - que incluem a Praça do Largo do Bonfim e do Largo da Baixa do Bonfim - será assinada pelo prefeito ACM Neto nesta sexta-feira, 27.

O investimento é de R$11,5 milhões e a previsão é que as intervenções durem 12 meses, com o objetivo de potencializar o caráter simbólico da Basílica de Nosso Senhor do Bonfim e estimular o turismo religioso.

Os limites da praça do largo da basílica serão ampliados, para uma continuidade das escadarias do templo, unificando o conjunto arquitetônico, e algumas ruas lindeiras à praça serão suprimidas. Além disso, o sistema viário será redesenhado, com a criação do Abrigo de Velas (velário), eliminando riscos de incêndio no templo.

O Largo da Baixa do Bonfim (Praça Euzébio de Matos) também será redesenhado, alinhado com os arcos da Ladeira do Bonfim. A ligação entre as partes alta e baixa da Colina Sagrada será feita por meio de rampas e escadarias, possibilitando acessibilidade.

adblock ativo