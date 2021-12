Obras de novo viaduto interditam trecho da Av. Paralela

A avenida Paralela será interditada entre a quarta-feira, 28, e a sexta, 30, sempre das 21h às 5h. O bloqueio é necessário para a montagem das vigas do novo viaduto de retorno que está sendo instalado na altura da loja Ferreira Costa.

De acordo com a CCR Metrô e o Consórcio Mobilidade Bahia, responsáveis pelas obras, o bloqueio será colocado pouco antes da via de acesso ao Vale dos Lagos, desviando o tráfego para a via marginal.

A nova estrutura possibilitará o retorno no sentido Centro/Aeroporto com maior segurança, tendo como ponto de partida e chegada a pista de menor velocidade da avenida.

adblock ativo