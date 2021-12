Obras de nova passarela interditam trecho da Av. Tancredo Neves

A avenida Tancredo Neves será parcialmente interditada a partir das 7h desta quinta-feira, 5. De acordo com a CCR Metrô Bahia e o Consórcio Mobilidade Bahia o bloqueio acontecerá na altura do Empresarial Iguatemi e é preciso para a execução das fundações da nova passarela da Estação Rodoviária. A interdição parcial segue até 18h do domingo, 8.

As obras exigirão o bloqueio de uma faixa à direita do canteiro e duas faixas à esquerda num trecho de aproximadamente 250 metros, com início na extremidade inicial do canteiro.

