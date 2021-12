Obras de mobilidade irão gerar 1.200 desapropriações

Cerca de 1.200 imóveis serão desapropriados para a implementação das linhas Azul e Vermelha. Segundo o diretor de obras estruturantes da Conder, Sérgio Silva, serão 600 desapropriações em cada um dos corredores transversais.



Silva conta que o setor social do órgão já iniciou os contatos com os proprietários dos terrenos. Segundo ele, não apenas edificações (como casas) serão desapropriadas, mas também terrenos, como alguns casos da avenida Orlando Gomes.



A estimativa é que o governo do estado gaste R$ 36 milhões com indenizações. "Isso dá uma média de R$ 30 mil por imóvel, que é a estimativa inicial. Mas vamos também relocar as famílias para conjuntos do Minha Casa, Minha Vida (programa habitacional do governo federal)", diz.



O diretor afirma que, até o final deste mês, 138 famílias que sairão da região da Linha Azul deverão ocupar um conjunto habitacional na Fazenda Grande.

"Essas famílias já foram ao local, já conheceram. Essas foram as primeiras, mas já há outros casos em estudo", afirma.



Preocupação



O aposentado Paulo Conceição dos Santos, 71, é um dos que terão imóveis desapropriados. Dono de dois imóveis na avenida Gal Costa, ele se diz preocupado.

"A Conder já comunicou que teremos que sair. O futuro é incerto, não sei se vão pagar ou se vão me dar uma casa nova", diz o morador.



Ele ressalta que já pediu aos técnicos do órgão para ser indenizado. "Prefiro o dinheiro, porque vou voltar para o interior, sair da capital, que a vida aqui está difícil", justifica.

O diretor da Conder ressalta que todos os casos serão avaliados, e que tudo será feito para que as pessoas desapropriadas sejam relocadas ou indenizadas.



O diretor da Conder acrescenta que as linhas vão beneficiar bairros como Jardim Nova Esperança, São Marcos, Cajazeiras, Mata Escura e Castelo Branco, que contam com mais de um milhão de habitantes.



"Faltam à cidade ligações como essas, entre a orla atlântica e o subúrbio", observa Silva.

