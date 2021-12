Obras de melhoria no trânsito terminam até julho, diz Wagner

Cinco obras destinadas a desafogar o trânsito em regiões consideradas críticas de Salvador devem ser entregues até o meio deste ano, marcado pela Copa do Mundo em junho e julho e pelas eleições em outubro.



O prazo foi informado ontem pelo governador Jaques Wagner e pelo chefe da Casa Civil do Estado da Bahia, Rui Costa, durante visita às obras de duplicação da avenida Professor Pinto de Aguiar.



Os três viadutos do Complexo Viário do Imbuí, as vias marginais do Centro Administrativo da Bahia (CAB), a alça de ligação da BR-324 à avenida Luís Eduardo Magalhães e o acesso desta via à Estrada do Curralinho completam a lista de obras com previsão de serem entregues ainda no primeiro semestre.



Otimismo



Rui Costa (que é também o candidato petista ao governo do estado nas eleições deste ano) disse que, a depender das chuvas, o prazo pode se estender até julho. Iniciadas em abril do ano passado, as intervenções na avenida Pinto de Aguiar estão com 37% das obras executadas. Faltando cinco meses para o vencimento do prazo, o governador mostra otimismo em relação à entrega das obras no tempo prometido.



"As empresas até agora estão trabalhando com muita velocidade", garantiu. Só um trecho de 200m de pista, sentido Paralela, ficou pronto. No local, além das três faixas, há ciclovia, passeio e recuo para ponto de ônibus. Em outros locais da obra, homens trabalham no nivelamento de terra e alargamento da via.



Wagner ressaltou que as intervenções na avenida integram o projeto de corredores transversais na capital baiana. O Corredor Transversal I (ao qual a Pinto de Aguiar está inserida), com aproximadamente 13 km de extensão, vai ligar a orla à avenida Suburbana. Este corredor vai passar pela avenida Gal Costa, pelos bairros de Capelinha e Pirajá até desembocar na avenida Suburbana (Lobato). Estas etapas terão licitação publicada em fevereiro.



"O que estamos fazendo é atravessar Salvador transversalmente, para evitar o cotovelo do Iguatemi, que é o ponto de maior estrangulamento da cidade", disse Wagner.

