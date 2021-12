Obras de Mário Cravo sofrem degradação no Parque de Pituaçu

Localizada na entrada do Parque Metropolitano de Pituaçu (que passa por ampla reforma), a galeria da Fundação Mário Cravo Júnior, com mais de 200 obras do artista de 91 anos, está fechada à visitação pública há cerca de um ano por deficiências no espaço de 500 metros quadrados.

O local, usado pelo projeto de educação criado pelo artista há 20 anos, costumava receber um público variado, com foco principal nos estudantes. Mas apresenta infiltrações, telhas quebradas (e ausentes), concreto em vias de cair do telhado e sujeira de pombos.

Na manhã desta terça-feira, 29, a diretora da Fundação Mário Cravo, Isabela Oliveira, abriu as portas do espaço para a equipe de reportagem de A TARDE, que constatou a precariedade do imóvel. Também faltam telhas de acrílico na claraboia que fica sobre a escultura Cristo em ascensão, construída com restos da madeira do incêndio no Mercado Modelo original, ocorrido em 1969. Com isso, a água da chuva acaba molhando um dos cinco cristos concebidos com o material.

Além da questão estrutural, os pombos que vivem sob o telhado de amianto contribuem para disseminar a sujeira nas janelas da galeria, que, segundo Isabela Oliveira, estão há meses sem passar por limpeza. Para Mário Cravo Júnior, testemunhar tais condições é doloroso para quem dedicou a vida a levar o nome da Bahia ao mundo por meio da arte. "Essa situação vai contra tudo que acredito, que é a interação das pessoas com as obras, como instrumento de formação de novos apreciadores de arte", diz ele, inconformado.

Área externa

Além de não poder abrir a galeria para o público, Cravo assiste à depreciação de algumas das 800 esculturas doadas ao estado. Por ali passam máquinas usadas numa reforma, há três meses. Orçada em R$ 14 milhões, a obra inclui recuperação de 15 km de ciclovia, melhoria nas quadras esportivas, intervenções de acessibilidade para portadores de deficiência e construção de um muro de 1.800 metros ao redor da parque (de 53 mil metros quadrados).

<GALERIA ID=19409/>

"Desde o início das obras, não houve nenhum diálogo conosco sobre a melhor forma de tocar o projeto sem afetar as esculturas", disparou Cravo Júnior, completando: "Com isso, as pessoas que manejam as máquinas não têm o devido cuidado".

Sem conservação

O artista citou também a falta de material para a manutenção das obras, bem como a demissão "sumária" de 12 funcionários que o auxiliavam na conservação das esculturas e na realização das oficinas de restauração, abertas a quem não pode pagar.

"Aquela entrada lateral do parque foi uma iniciativa nossa, para que houvesse maior integração com a comunidade do entorno, pois, na minha visão, a relação entre a arte e a natureza pressupõe a presença do público, de crianças, idosos, religiosos...", pontuou.

Embora executada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder), a reforma no Parque de Pituaçu é de responsabilidade da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema), cujo titular, Eugênio Spengler, afirmou haver projetos em curso para a Fundação Mário Cravo.

