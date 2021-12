Obras de Mário Cravo Jr. ficam no Parque de Pituaçu

Uma reunião realizada nesta quarta-feira, 6, na Secretaria da Cultura do Estado definiu que 800 obras do artista plástico Mário Cravo Jr. permanecem no Parque de Pituaçu, na orla de Salvador.

A informação de que o acervo seria retirado do parque e transferido para o Palacete das Artes, no Corredor da Vitória, chegou a ser confirmado pelo diretor do espaço, Murilo Ribeiro, ao colunista de A TARDE Ronaldo Jacobina.

Em encontro com o artista, acompanhado do filho Ivan Cravo, o secretário de Cultura, Jorge Portugal, ao lado de representante da Secretaria de Meio Ambiente (Sema), disse que "vamos dar a Mário Cravo o tratamento que ele merece. A Bahia é que deve a ele".

O acervo, que foi doado ao estado em 1994, será catalogado e preservado.

