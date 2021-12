Obras de duplicação na Baixa do Fiscal custarão R$ 8 milhões

O prefeito ACM Neto assinou, na manhã desta sexta-feira, 5, a ordem de serviço para início das obras de duplicação da rua Luiz Maria, na Baixa do Fiscal (Cidade Baixa). As intervenções, orçadas em R$ 8 milhões, devem durar nove meses e serão feitas pela construtura baiana San Juan.

A via passará a ter duas pistas (dois sentidos), com duas faixas cada, dividida por um canteiro central com dois metros de largura cada uma.

A requalificação terá 620 metros de extensão, segundo José Hamilton Bastos, titular da Superintendência de Conservação e Obras Públicas do Salvador (Sucop).

Ainda conforme o superintendente, um projeto de macro e microdrenagem foi elaborado para solucionar o problema de alagamento em períodos de chuva e evitar que o asfalto seja danificado após as obras, como aconteceu com a rua Nilo Peçanha. A água da chuva será despejada no mar da Calçada e em um canal da Av. Suburbana.

Feiras

As obras vão afetar o comércio da Feira do Curtume, que funciona no local. Feirante há 16 anos no local, Lúcia dos Santos teme ficar sem vender no período. "Sei que vai ficar melhor, mas não posso ficar sem trabalhar até lá", diz.

Segundo a secretária da Ordem Pública, Rosemma Maluf, os 30 permissionários poderão comercializar produtos por um período de 100 dias, até que sejam transferidos para outro ponto.

"Estamos estudando um local para abrigar os feirantes de forma temporária. Pensamos, inclusive, em remanejar alguns para o Mercado de Itapuã por um tempo. Mas nos reuniremos nos próximos dias para chegar a um consenso", assinalou a secretária Rosemma.

