Obras de Carybé e Djanira são recuperadas na Escola Parque

Sete painéis de arte do Centro Carneiro Ribeiro - Escola Parque, em Caixa D'Água, foram restaurados. As obras são assinadas pelos artistas plásticos Carybé (1911 - 1997), Maria Célia Amado (1921-1988) e Djanira Motta da Silva(1914-1979). Em 2013, o Governo do Estado já havia restaurado obras de Carlos Magano (1921-1983) e Jenner Augusto (1924-2003).

De acordo com Gedean Ribeiro, diretor da escola, as obras são tombadas como patrimônio cultural e foram pintadas quando os artitas eram bolsistas no Centro, que foi idealizado por Anísio Teixeira em 1947.

A coordenadora do Núcleo de Artes, Eliete Ribeiro, explica que são obras raras, pintadas da década de 50, com a técnica afresco e dimensões que chegam a 20 metros de largura.

O pintor argentino Carybé, que se naturalizou baiano, tratou, por exemplo, do tema A Energia, abordando os elementos água, terra, fogo, ar e o átomo.

Aniversário

Em 2014 o Centro completa 64 anos, no sábado, 21, e ganha de presente essas restaurações, além de uma série de eventos. Nesta terça, 16, a programação segue com o Projeto Interarte, que integra as artes plásticas com os trabalhos de estudantes, professores e comunidade. A mostra estará exposta no Núcleo de Administração da Escola Parque, aberta para visitação pública.

Já na sexta-feira, 19, no Teatro da Escola Parque, a partir das 14h, com a apresentação do espetáculoDançarte - A evolução da Dança. A coreografia contará com a participação de alunos das oficinas de Dança, Ginástica Rítmica e Ginástica Artística. Em seguida, haverá uma exibição de vídeo, com imagens da Escola Parque e dos Núcleos que a compõe, além da interpretação da música O Sol (Jota Quest), por alunos das oficinas de Música da Escola Parque.

