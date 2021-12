Obras de arte em cemitério são atração para visitantes

O projeto Circuito Cultural, da Santa Casa de Misericórdia da Bahia, promove um passeio de caráter histórico, artístico e cultural para observar as obras de arte que ilustram as sepulturas do Cemitério do Campo Santo, na Federação.

O cemitério preserva esculturas que datam dos séculos 19 e 20, exemplos de arte cemiterial. São manifestações artísticas dos estilos renascentista, barroco, gótico, moderno e contemporâneo.

De acordo com a coordenadora do projeto e museóloga, Jane Palma, o intuito de realizar o circuito é informar à sociedade baiana sobre o patrimônio artístico presente no local.

"Dentro da linha de abordagem histórica, dizemos o porquê de se criarem cemitérios a céu aberto", contou.

"No social, pontuamos a dinâmica da vida que se processa no espaço que é contemplativo e cultural ao mesmo tempo", explicou a museóloga.

"Já na linha artística, pontuamos, por meio das artes cênicas, as diferentes concepções da morte através dos séculos", completou.

Esculturas

Jane explicou que é possível notar nos sepulcros detalhes que indicam o período em que foram construídos.

Segundo ela, os sepulcros do século 19 expressam, pela via artística, o fim da vida. Para transmitir esta ideia, encontram-se em seus desenhos ou esculturas chamas voltadas para baixo.

"Essas chamas invertidas representavam, na época, que a vida acabou, apagou. Geralmente elas vêm também acompanhadas de representantes mitológicos da antiguidade clássica, normalmente representações dos filhos de Nix, Sono e Morte", pontuou.

Já os sepulcros criados no século 20, segundo a museóloga, abandonam essa linha de pensamento, passando a acreditar que existe algo além da vida, além de começar a introduzir personagens cristãos na arte.

"É possível observar nas chamas que ornamentam esses sepulcros que estão voltadas para cima. Isso indica que o pensamento mudou em relação à morte, onde acredita-se que o espírito ascende e a vida continua", relatou Jane.

Cemitério preserva exemplares da arte dos séculos 19 e 20 (Marco Aurélio Martins | Ag. A TARDE)

"A maioria das esculturas não tem nome, porque é uma arte que parte do pessoal para o social. É criada apenas para informar o sentimento da família diante da perda de um ente querido", disse.

Social

"É possível observar que muita vida ainda passa por aqui", apontou Jane, que explicou ainda que o cemitério é o lugar favorito de grupos de aposentados que vão ao lugar jogar dominó à tarde.

Segundo ela, ao perguntar o motivo de eles preferirem ir ao local, em vez de ir a um bar, por exemplo, eles explicam que lá os netos não podem importuná-los a mando de suas esposas pelo medo que têm do lugar.

O cemitério abriga três modalidades de sepulturas. As campas (onde uma laje cobre o sepulcro), as carneiras (também chamadas de "gavetas") e os mausoléus (tumbas grandiosas, normalmente construídas para um líder local ou figura importante).

Considerado o maior cemitério a céu aberto do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil, e inaugurado em 1826, o Campo Santo atrai cerca de 3.500 visitantes por mês.

