Obras da via Paralela-Barradão serão iniciadas nesta sexta

A Via Expressa Barradão, que vai ligar a avenida Paralela ao estádio Manoel Barradas (Barradão), na região de Canabrava, teve a ordem de serviço assinada nesta quinta-feira, 29, pelo governador Rui Costa. As obras serão iniciadas nesta sexta, 30, segundo o governo do estado.

A solenidade de autorização do início das intervenções ocorreu na tarde desta quarta, no Salão de Atos da Governadoria, no Centro Administrativo da Bahia (CAB). A cerimônia contou com a presença de representantes do governo do estado, da diretoria do Esporte Clube Vitória, moradores de bairros do entorno e de torcedores do Leão.

A via é uma reivindicação antiga dos torcedores do Vitória e de moradores da região por conta do tráfego congestionado, principalmente nos dias de jogos do time no estádio. A intervenção tem previsão de ser concluída no prazo de 18 meses, segundo o governo.

Para a realização das obras, serão realizadas 300 desapropriações. As famílias sairão de suas casas na medida em que forem negociadas as indenizações, que terão custo de R$ 9 milhões do estado.

"As pessoas primeiro têm que receber suas indenizações para depois saírem das residências. Elas vão ser deslocadas ou a Conder (Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado) compra uma casa ou dá um valor à família para que ela possa comprar", disse Rui Costa.

O investimento é de R$ 26 milhões. Do total, R$ 5 milhões são recursos federais e o restante foi obtido pelo governo por meio de empréstimo com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

A Conder é a responsável pela execução da obra, que tem início na Av. Paralela, nas proximidades do Trobogy, até a rua Artêmio Castro Valente, perto do Barradão. A empresa FBS foi a vencedora da licitação.

Atraso

Segundo informou o governador Rui Costa, a obra não foi iniciada antes porque a empresa vencedora da licitação anterior havia desistido da execução. "A empresa mergulhou muito no preço, é um problema das nossas licitações. Ela ganhou a obra e chegou à conclusão que não conseguiria fazer", disse o gestor estadual.

As desapropriações, explica o presidente da Conder, José Lúcio Machado, são necessárias para a implantação da via, que terá duas faixas em cada sentido, passeio e canteiro central.

Segundo o presidente do Vitória, Raimundo Viana, a via facilitará o acesso ao estádio Barradão nos dias de jogos do clube. Além disso, frisou que as conversas com a prefeitura para a construção de uma estação de transbordo próxima ao estádio estão avançadas. "Esse conjunto trará mais comodidade ao torcedor", disse.

Viana assinalou que a via permitirá ligação da Paralela com a rua Artêmio Valente, que leva o nome do primeiro presidente e um dos fundadores do clube.

