Obras da Linha 2 já estão 20% concluídas, diz CCR

As obras da Linha 2 do metrô, que vai do Acesso Norte a Lauro de Freitas, já estão 20% avançadas, segundo informou a CCR, responsável pelas intervenções. Quem passa pela região do Iguatemi e pela avenida Paralela já observa o avanço.

A estação do Imbuí, por exemplo, já está com boa parte das estruturas implantadas, assim como o terminal em frente ao Detran, na avenida ACM.

Na Av. Paralela, até a região de Flamboyants, já há canteiro de obras. Ainda não há definição quanto ao monumento de Luís Eduardo Magalhães, que será removido para a execução das obras, mas ainda sem destino definido.

Trânsito

Uma das mudanças mais significativas será a desativação da estação de ônibus Iguatemi, a partir do próximo sábado. Com isso, 105 linhas de ônibus que circulam diariamente pela região do terminal terão os pontos de parada alterados.

As linhas serão remanejadas para pontos já existentes e outros criados provisoriamente, na Madeireira Brotas, Grande Bahia, via exclusiva do terminal e viaduto dos Rodoviários.

O trânsito na região deve ficar mais congestionado. Martins explica que estão sendo feitas intervenções para minimizar os transtornos. "Aceleramos as obras da marginal do (Hospital) Sarah, e estamos fazendo vias alternativas, pontos de ônibus e passarelas provisórios".

