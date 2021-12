Obras da Concha Acústica estão 70% concluídas

As obras da Concha Acústica do Teatro Castro Alves que fazem parte da primeira etapa da reforma do teatro estão 70% concluídas. A previsão de término é para o fim do primeiro semestre deste ano. Foram investidos R$ 80 milhões.

O governador Rui Costa visitou o local nesta terça-feira, 18. Acompanhado de secretários de Estado, diretores do teatro, engenheiros e da imprensa, o governador vistoriou o edifício-garagem, que terá capacidade para cerca de 300 veículos, o foyer da Concha, além dos camarotes flexíveis, erguidos do zero. "Nós teremos uma Concha Acústica modernizada e equipada. Talvez seja a maior intervenção em um equipamento cultural no momento em nosso país." afirmou.

Outras intervenções como a requalificação da Sala do Coro e dos acessos, a construção da Sala Sinfônica e da Sala de Cinema, com 600 e 150 lugares, respectivamente, fazem parte da segunda etapa do projeto. Também estão previstas a melhoria acústica e técnica da Sala Principal e dos espaços anexos, como o foyer, jardim suspenso, restaurante e bilheteria.

Com recursos do Ministério da Cultura e da Secretaria de Cultura do Estado, as obras estão orçadas em cerca de R$ 200 milhões.

