Obras começam na Lapa e ambulantes serão relocados

Foi assinada a autorização para o início das obras de requalificação da estação de Transbordo Cleriston Andrade, a Estação da Lapa, nesta terça-feira, 13. O contrato, efetivado entre a prefeitura de Salvador e a concessionaria Nova Lapa - formada pelas empresas Axxo, Socicam e Participa -, garantiu o início imediato das obras da estação.

A Ordem de Serviço foi assinada pelo prefeito ACM Neto, os diretores das empresas que compõem a concessionária, e o secretário Fábio Mota.

A Estação da Lapa, que é considerada a maior do município, tem uma circulação diária de em média 400 mil pessoas. De acordo com o prefeito ACM Neto, o prazo para a conclusão das obras é de 1 ano e durante esse período, a estação funcionará normalmente.

"A prefeitura procurou uma forma criativa, moderna e favorável ao interesse público para promover a recuperação da estação e em 12 meses vamos ter uma estação informatizada, com acessibilidade, segurança, que será monitorada com câmeras", assegurou o gestor.

De acordo com o diretor-presidente da Socicam, Altair Moreira, que lidera a concessionária Nova Lapa, a obra não terá investimento financeiro do município, mas será fiscalizada por ele. "O poder público passa a ser o fiscalizador e estará no direito de exigir que o serviço seja bem executado", afirmou.

Ambulantes

Até a próxima sexta-feira, 16, cerca de 150 âmbulantes que atuam na Estação da Lapa, serão relocados para diferentes pontos da cidade. Ainda conforme o prefeito de Salvador, ACM Neto, após o prazo de 12 meses, eles retornarão para o local, e serão alojados de maneira organizada.

"No segundo momento vamos ter um local específico para os ambulantes, integrado à estação, onde eles vão poder realizar suas atividades com segurança, limpeza e organização", afirmou.

Os novos pontos de atuação dos comerciantes informais foram definidos após diversas reuniões realizadas entre a Prefeitura e o sindicato dos ambulantes. Entre os locais estão inclusos o Aquidabã, o final de linha da Barroquinha, a Av. Sete de Setembro e a Rua J.J Seabra.

