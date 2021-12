Obras alteram horário de funcionamento do metrô aos sábados

O metrô de Salvador terá seu horário de funcionamento alterado aos sábados dos meses de janeiro, fevereiro e março para realização de obras entre as estações Acesso Norte e Retiro, segundo informou a CCR Metrô Bahia. As obras serão para otimizar a operação e a circulação dos trens, além de possibilitar a ligação entre a Linha 1 e a Linha 2 do metrô.

As atividades já terão início a partir deste sábado, 24, em que as estações Acesso Norte e Retiro estarão fechadas. Os trens circularão entre as estações Lapa, Campo da Pólvora e Brotas, das 8h às 13h, com intervalos de 10 minutos.

A alteração do horário de funcionamento ocorrerá aos sábados, exceto em 14 de fevereiro, quando o metrô funcionará em todas as estações.

Nos dias úteis, de segunda à sexta-feira, o transporte funcionará normalmente em todas as estações, das 8h às 18h.

Confira como o metrô funcionará nos próximos sábados:

