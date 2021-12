Obras alteram funcionamento do metrô neste sábado

Duas estações do metrô de Salvador, Acesso Norte e Retiro, estarão fechadas durante o próximo sábado, 31, para realizações de obras no sistema operacional do transporte.

De acordo com a CCR Bahia, que administra o serviço, os trens circularão normalmente entre as estações Lapa, Campo da Pólvora e Brotas, das 8h às 13h, com intervalos de 10 minutos.

Em nota, a concessionária informou que as obras são necessárias para possibilitar a ligação entre a Linha 1 e Linha 2 do metrô e otimizar a operação e circulação dos trens.

