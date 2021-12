Obras afetam fluxo de pedestres no aeroporto de Salvador

Turistas e nativos que desembarcam no aeroporto Luís Eduardo Magalhães já chegam à capital baiana com algumas dificuldades. Os passageiros têm de atravessar pelo canteiro das obras de requalificação dos pilares de sustentação da parte externa do aeroporto.



Não há alternativa, já que essa é a única saída para pedestres que desejam buscar um táxi comum na pista seguinte ou seguir para o estacionamento, após essa segunda via.



Alerta



Em um dos tapumes que isolam a área, uma mensagem da administradora do aeroporto informa: "Sorry for the disorder. We are building a new airport" (em tradução livre: "Desculpem a desordem. Estamos construindo um novo aeroporto").



Heleniel Fernandes, diretor-presidente da cooperativa Táxi Comtas, diz que essas obras têm lhe causado dificuldade há aproximadamente de um ano.



"As principais dificuldades são as obras do aeroporto, que têm complicado o trânsito das pessoas, e a sinalização, que precisa ser melhor para dar mais conforto aos usuários", observa.



O taxista Antônio Carlos, mais conhecido como "Carnaval", conta que os tapumes colocados na área em frente ao portão de saída do desembarque impedem que os passageiros os vejam.



Na tentativa de reverter a situação, ele e os colegas tiveram que produzir sinalização própria. "Para chamar passageiro, tem três coordenadores com colete verde-cana indicando onde está localizado o ponto de táxi comum", explica.



Estacionamento



As estruturas de ferro que sustentam os pilares e são vistas, tanto da área de desembarque quanto da área de embarque - no primeiro andar - não são as únicas a estarem expostas.



Estruturas metálicas colocadas na pista que dá acesso ao estacionamento de veículos também podem ser vistas pelos transeuntes do aeroporto. Algumas já apresentam até sinais de ferrugem.



As peças estão isoladas por telas e piquetes de madeira presos ao concreto. Outra placa adverte sobre acesso restrito, mas é possível ver pessoas utilizando as estruturas como assento.



Em conexão no aeroporto de Salvador para retornar a Brasília, o passageiro Cleber Barbosa se decepciona com o que vê. No entanto, acrescenta que a falta de cuidados com a infraestrutura se estende a outros aeroportos de cidades-sede.



"A minha impressão é que essa Copa vai ser um fiasco e os turistas, sobretudo internacionais, ficarão extremamente decepcionados com a precariedade da infraestrutura dos aeroportos brasileiros. Muita obra, sujeira, desorganização, falta de informação, além da dificuldade de acesso", observa.

