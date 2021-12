Obra viária em São Joaquim começa nesta quarta-feira

As obras viárias da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), para melhorar a fluidez no trânsito na avenida Engenheiro Oscar Pontes, em São Joaquim, têm início nesta quarta-feira, 3. Ao todo, um trecho de 1,5 km passará por requalificação completa.



O órgão prevê ampliação do número de faixas, relocação de ponto de ônibus, reforma de passeio, criação de estacionamento, ciclofaixa e renovação da sinalização na avenida. Estimada em R$ 600 mil, a intervenção deve ser concluída até o final de agosto.



Duas passarelas devem ser construídas no local e permitirão a remoção de dois conjuntos semafóricos, o que pode proporcionar mais fluidez ao tráfego e segurança à travessia de pedestres.



Para o superintendente da Transalvador, Frabrizzio Muller, as melhorias na região envolvem ainda a necessidade de ordenamento do comércio informal na região. "É um trabalho pontual, de curta duração, mas que acarretará melhorias significativas no trânsito daquele trecho", disse Muller, em nota divulgada pelo órgão.



A Transalvador considera a circulação de veículos na região caótica, principalmente nos horários de pico para embarque no ferryboat. O diretor de trânsito do órgão, Marcelo Correa, afirmou, também por meio de nota, que as obras na região irá garantir maior fluidez do fluxo, evitando as filas que se formam no local e o impacto causado em toda a Cidade Baixa.

