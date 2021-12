Obra-prima sacra é restaurada

Uma das principais obras sacras do barroco brasileiro, a pintura do forro da Igreja da Ordem Terceira de São Domingos - da segunda metade do século XVIII - está sendo salva por equipe de restauradores contratada pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (Iphan).

A obra foi pintada por José Joaquim da Rocha, fundador da Escola Baiana de Pintura, considerado o introdutor no país da técnica da perspectiva em tetos, na qual o artista pinta um último "patamar" na parte interna da igreja com abertura para o céu. A área do forro da igreja - localizada no largo do Terreiro de Jesus, Centro Histórico - é um painel de 173 m², preenchidos com santos, anjos e elementos típicos do barroco.

É a primeira restauração feita na obra há décadas, revelando trabalhos anteriores que deformaram a pintura original. O restaurador Júlio Maia, que lidera a equipe, disse que ao examinar o forro pela primeira vez em 2014 teve a uma ideia da extensão do problema.

"A estrutura de madeira situada entre o forro e o teto estava comprometida, com infestação de cupins, apodrecimento com ameaça de desabamento, sendo necessária uma consolidação para que a pintura começasse a ser restaurada", disse.

O forro foi desmontado, tábua a tábua e a equipe de Maia passou a trabalhar em ateliê montado num dos salões superiores da igreja. O painel já havia sido restaurado por pintores famosos do século XIX como Bento Capinam, Rufino Sales e José Antônio da Cunha Couto.

Restauradores trabalham no salão superior da Igreja (Foto: Divulgação)

Depois, outras foram feitas sem muitas técnicas, que deformaram a obra. Acrescente-se a isso grossa camada de sujeira acumulada, na qual os restauradores identificaram entre outras substâncias, "fezes de mosca".

Tudo foi retirado graças a trabalho meticuloso dos restauradores a golpes suaves de espátulas e limpeza com chumaços de algodão. "Com a retirada da sujeira, descobrimos traços de pintura de estilo amador", disse Maia, apontando para a imagem de um pilar com traço totalmente deformado. "Procuramos restituir o que o autor pintou," disse.

Folhas de ouro

Um dos achados da restauração foi o uso de folhas de ouro na pintura. Geralmente, os douradores do passado utilizavam essa fina película para adornar talhas e molduras. A mestra em belas artes e doutoranda pela Unicamp Mônica Farias, convidada por Maia para acompanhar a restauração, se encantou com a descoberta.

"As folhas de ouro foram usadas para dar volumetria em partes do painel", explicou. O volume confere noção de profundidade a uma pintura e é um das características do estilo barroco.

Mesmo o forro do teto estando a cerca de 17 metros de altura do piso da nave da igreja, será possível observar os contornos dourados. Mônica disse não conhecer referência em outra parte do país de uso de folhas de ouro em pinturas sacras do período barroco.

