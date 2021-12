Obra parada causa transtornos a moradores na região do Dique

Uma obra iniciada há quase três meses está tirando a paz de moradores da avenida Costa e Silva, no Tororó, em Salvador.

A obra de desobstrução e drenagem da via pluvial que liga a rua do Amparo ao Dique, passando por baixo da avenida Costa e Silva, teve que ser interrompida após funcionários da Secretaria de Manutenção (Seman) do município constatarem que a via é utilizada como ligação clandestina de esgoto.

O artista plástico Sandro Cavalcante, de 45 anos, conta que os problemas começaram após a interrupção da obra: “Esse esgoto provoca mau cheiro e ratos, mosquitos e baratas estão aparecendo”.

Moradores contam que entraram em contato com a Embasa e, há cerca de 15 dias, funcionários da empresa estiveram no local. Nada foi feito até agora.

A Seman atribui à Embasa a tarefa por retirar as ligações clandestinas de esgoto e alega que tem responsabilidade por drenar e desobstruir a via.

Já a Embasa respondeu que a rede de esgotamento sanitário, operada pela empresa no local, está funcionando normalmente, e que a responsabilidade de ligação de redes domésticas à rede pública é dos moradores.

A empresa informou que nesta quinta-feira, 2, deve ser realizada uma visita técnica no local para orientar a população.

