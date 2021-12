Obra onde houve desabamento com vítima era irregular

A obra que desabou matando dois homens na quarta-feira, 4, em Alto de Coutos, era irregular, de acordo com a Defesa Civil. Um engenheiro do órgão esteve no local, na manhã desta quinta-feira, 5, e não localizou alvará para reforma, ampliação e/ou construção, que deve ser emitido pela Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom). A suspeita é que uma escavação irregular tenha provocado o acidente.

Antônio de Jesus Estrela, 47 anos, e Renildo Oliveira da Silva, 42 anos, morreram soterrados no acidente. O filho do dono do imóvel também foi atingido pelo desabamento, mas foi socorrido sem ferimentos por vizinhos. Ele foi notificado pela Defesa Civil para paralisar a obra até a situação ser regularizada junto à Sucom.

