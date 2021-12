Obra no Rio Vermelho tem ritmo acelerado

Nesta sexta-feira, 29, parte das intervenções realizadas na orla do Rio Vermelho serão entregues à população. Por isso, as obras previstas serão realizadas, a partir desta quartam 27, em regime de 24 horas para que sejam concluídas até o momento da solenidade de inauguração.

Na cerimônia, serão devolvidos o trecho 1 - da praia da Paciência ao largo de Santana - e parte do trecho 2 - compreendido entre os largos de Santana e da Mariquita, incluindo a área do antigo Mercado do Peixe.

Na terça, 26, cerca de 700 operários se revezavam entre os dois espaços para finalizar serviços como pintura das balaustradas, jardinagem, nivelamento do calçamento e pintura da ciclovia.

Na primeira parte a ser entregue, cujo investimento soma R$ 54 milhões, estavam em fase de conclusão, na terça, a implantação do gramado sintético da quadra de esportes e o polimento da estátua de Jorge Amado e Zélia Gattai.

Uma pichação, feita há cerca de sete dias na parede recém pintada da igrejinha de Santana, também foi apagada e ganhou uma nova cobertura de tinta branca.

Na praça Caramuru, que integra o segundo trecho da obra e onde funcionava o antigo Mercado do Peixe, tratores e outras máquinas trabalhavam a pleno vapor durante a manhã.

A previsão, de acordo com o secretário municipal de Manutenção, Marcílio Bastos, é que 95% da obra esteja pronta até a sexta-feira.

"Estamos em fase de finalização e realizando os últimos reparos. A chuva que caiu nos últimos dias atrasou um pouco a realização de alguns serviços. Por isso, vamos aumentar a velocidade das obras com a certeza de que o prazo de entrega será cumprido", afirmou.

O trecho da obra que inclui as ruas da Paciência e a avenida Oceânica ainda não tem previsão de quando será entregue.

Transtornos

Apesar de estarem em fase de finalização, as intervenções continuam trazendo transtornos aos moradores do bairro, sobretudo no trânsito nas principais vias.

Às 11h de terça, um longo congestionamento se estendia de Amaralina até o largo de Santana, devido à presença de máquinas nas proximidades do largo da. Mariquita. "O trânsito é o que mais tem incomodado durante a obra. Sabemos que isso é normal e esperamos que, com a inauguração, esses problemas sejam minimizados", afirmou o advogado Gilson Guerreiro, morador do bairro.

A comerciante Maria das Dores Ferreira, 64, proprietária de um restaurante na região da praia da Paciência, conta que está "ansiosa" para ver a obra concluída para que o movimento no estabelecimento seja normalizado. Por conta das intervenções, ela chegou a modificar o horário de funcionamento do restaurante durante a semana.

"Antes, fechava o restaurante só às segundas-feiras. Por causa da obra, me vi obrigada a fechar também às terças e aos domingos porque movimento caiu e o faturamento mais ainda. As pessoas sequer tinham onde caminhar. Por isso, não vejo a hora de ver o Rio Vermelho funcionando como antes", disse a empresária.

