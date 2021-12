Obra na passarela da Av. Tancredo Neves entra na fase final

A passarela localizada sobre o cruzamento entre as avenidas Tancredo Neves e Magalhães Neto já está em fase de ajustes finais de ampliação. Com o investimento de cerca de R$ 1,2 milhão, o novo trecho da passarela ligará a área ao lado do Edifício TK Tower, a saída da Magalhães Neto e o Hospital Sarah.

As intervenções de extensão compreendem a implantação de um novo "braço", composto por um pilar metálico e outro de concreto, além de três treliças. Depois do término das obras, os semáforos serão desativados dando, assim, mais fluidez a uma das principais regiões de tráfego da cidade.

A Prefeitura ainda aguarda o deslocamento das redes de água, esgoto, energia e gás que passam na região para finalização da obra, executada através da Secretaria Municipal de Manutenção (Seman). Além da ampliação, estão previstas recuperação dos pisos, estruturas metálicas, iluminação, rede sem fio e câmeras de videomonitoramento.

Segundo o secretário da Seman, Marcílio Bastos, já estão prontos 90% da fundação, 50% da parte civil (que compreende rampas de acesso e entornos) e 70% da parte metálica. "Anteriormente o equipamento tinha 318 metros", afirmou Bastos. "Com a extensão, passará a ter 427 metros", conclui.

O comerciante Arnaldo Souza, que passa com frequência na localidade, ressalta que a ampliação vai economizar tempo na travessia e diminuir os riscos de acidentes.

