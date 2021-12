Obra na Barra terá início em sete dias

Em sete dias será iniciada a segunda etapa de requalificação da orla da Barra. A reforma foi dividida em dois trechos: um deles entre o Barra Center e o antigo Clube Espanhol e o outro entre o clube e a praia da Paciência, no Rio Vermelho.

Ao todo, a obra contará com investimento de R$ 33 milhões feitos pela prefeitura e pela Caixa Econômica Federal (CEF) - R$ 6 milhões serão destinados ao primeiro trecho e R$ 27 milhões ao segundo. A reforma do primeiro trecho deve ser concluída em oito meses pela Metro Engenharia.

A rede de energia elétrica e de telecomunicação será aterrada, a iluminação passará a ser de LED, a pista receberá nova pavimentação e as calçadas serão reformadas e ficarão mais largas.

Na segunda etapa, o piso não será compartilhado, como ocorre no percurso já reformado, e nem haverá restrição para a circulação de veículos.

O aspecto mais importante da requalificação, segundo Tânia Scofield, presidente da Fundação Mário Leal Ferreira, responsável pelo projeto, é a valorização do espaço do pedestre.

O passeio do lado da praia, que atualmente tem dois metros de largura, terá entre 3,80 e 4 metros após a reforma. O material utilizado, na calçada, será semelhante ao utilizado no trecho já requalificado da Barra.

"Até o Clube Espanhol, haverá uma intervenção simples, que consiste basicamente em serviços de drenagem, pavimentação e iluminação", diz.

Já o trecho que se estende até o Rio Vermelho será mais complexo. A quadra poliesportiva será reformada e haverá mais mobiliário urbano, como bancos, arcos e bicicletário. As obras do segundo trecho dependem apenas da aprovação do financiamento da CEF e devem começar em maio, conforme Tânia Scofield.

O trânsito também passará por mudança no segundo trecho. "A velocidade será controlada", diz Tânia.

Ribeira

Enquanto a Barra segue a todo vapor, moradores reclamam do atraso da requalificação da Ribeira, que se estende por um ano e sete meses. As obras tiveram início antes mesmo da primeira etapa da Barra, que foi finalizada em dez meses.

Na avenida Beira-Mar, as valas para aterramento da rede de energia elétrica e telecomunicações ainda estão abertas. "É um absurdo, as valas permanecem abertas durante um mês. Nossas casas só têm areia e poeira", reclamou o comerciante Osmar Santos, 39.

O Secretário de Infraestrutura, Paulo Fontana, diz esperar que a intervenção nos últimos trechos (3 e 4) seja concluída até julho.

adblock ativo