Obra irregular na área da Paralela é embargada

Uma área remanescente de mata atlântica próxima ao Condomínio Amazônia, na Paralela, vem sendo devastada e loteada de forma irregular. No terreno, localizado entre as ruas Rio Purus (Paralela) e Silveira Martins (Saboeiro), foi iniciada a construção de casas sem licença municipal, o que gerou queixas de vizinhos.



Em visita ao terreno ontem, agentes da Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom) constataram haver ao menos uma obra irregular e várias demarcações de



lotes. A construção foi embargada e o responsável, notificado. Conforme o órgão, caso a determinação seja descumprida, a obra será novamente interditada, e o material, apreendido. A assessoria de comunicação da Sucom assegurou que a fiscalização continuará atuando no local.



Moradores alegam que uma parte da área é da União e a outra pertence ao Condomínio Amazônia. Até o fechamento desta edição, a Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz) não informou a quem pertence o terreno.



Ameaças



Segundo moradores, um tenente da Polícia Militar é o responsável pelo 'loteamento'. "Fui ameaçada por um dos invasores por ter denunciado a obra ao Ministério Público do Estado. O órgão recomendou que eu saísse do bairro", disse uma moradora, que preferiu não se identificar.



A jornalista Vera Bacelar, 58, que mora no Saboeiro, diz que até animais saíram do terreno para buscar refúgio nos prédios vizinhos, por causa do desmatamento. "Macaco, cobra e outros animais já foram vistos aqui. Muitos deles mortos", assegurou.



O que mais preocupa o síndico do condomínio Amazônia, Pedro Fernandes, 54, é o risco de deslizamentos de terra. "Estão ocupando uma encosta. Sem a mata, pode acontecer um deslizamento a qualquer momento", lamentou. A TARDE tentou falar com o responsável pela invasão, mas os operários disseram que o ocupante da área não estava.

