Obra fecha parte do acesso ao Cabula a partir desta terça

O início da ladeira do Cabula (Rua dos Rodoviários) está interditado a partir desta terça-feira, 21, por causa das obras do metrô. A intervenção deve durar 75 dias.

De acordo com a CCR Bahia, a intervenção é necessária para a construção de uma entrada para os ônibus do futuro terminal de integração de passageiros. Para isso, um ponto de ônibus que fica na ladeira do Cabula foi deslocado para a Rótula do Abacaxi.

Os pedestres devem utilizar um caminho provisório para seguir em direção à Rótula ou ao Cabula. A CCR indica utilização das passarelas da Estação Acesso Norte e do futuro terminal de ônibus. No trânsito, os condutores terão a faixa esquerda disponível para o tráfego de veículos.

adblock ativo