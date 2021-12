Obra entre Stella Maris e Ipitanga será iniciada em dezembro

A região entre as praias de Stella Maris e Ipitanga também passará por obras de requalificação. As intervenções estão programadas para serem iniciadas em dezembro deste ano. O projeto, de acordo com a presidente da FMLF, Tânia Scofield, foi concluído no início deste ano e aguarda apenas revisão para sair do papel.

>> Entorno do Farol de Itapuã vai receber requalificação

Para a reforma do espaço, serão investidos R$ 26 milhões oriundos dos Programas Regionais de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur). Ainda não há previsão de quando o serviço será concluído.

Esta etapa da requalificação, no entanto, ainda não contemplará a orla do bairro de Itapuã por completo: o trecho entre a rua Aristides Milton – onde está localizado o tabuleiro de acarajé da baiana Cira – e o farol ainda não conta com um projeto de urbanização.

Segundo Scofield, ainda não há previsão de reforma para o trecho. “Mas trata-se de um projeto simples e deverá ser viabilizado quando recursos forem liberados”, explicou.

O trecho que ainda não será contemplado pela reforma é considerado pelos moradores do bairro como um dos mais perigosos de Itapuã. Até o fechamento desta edição, a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) não informou o número de ocorrências na região. No entanto, moradores relatam que a incidência de assaltos e de tentativas de roubo é grande.

De acordo com a assessoria de comunicação da Polícia Militar da Bahia (PM-BA), o local é monitorado por agentes da 15ª Companhia Independente de Policiamento (CIPM) por meio de quadriciclos na praia e, no entorno, com o acionamento permanente de viaturas em rondas.

adblock ativo