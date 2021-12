Obra em shopping é embargada por crime ambiental

A Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom) embargou na sexta-feira, 20, uma obra irregular do Caboatã Shopping, no bairro do Imbuí, em Salvador.

Segundo a assessoria do órgão, durante fiscalização foi constatado que o estabelecimento estava aterrando uma lagoa nas proximidades do shopping para ampliar o estacionamento.

O shopping foi autuado por executar obra sem alvará e sem licença ambiental, além de ser notificado para regularizar a pendência junto ao órgão.

De acordo com a Sucom, a construção deve permanecer paralisada até que a situação seja regularizada.

