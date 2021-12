Obra em homenagem a Jorge Amado é riscada no Rio Vermelho

Três dias após ser inaugurada, a obra em homenagem aos escritores Jorge Amado e Zélia Gattai foi depredada por vândalos no Rio Vermelho, em Salvador. A escultura, feita em bronze, foi idealizada pelo artista plástico Tati Moreno. Os vândalos riscaram o rosto do escritor baiano com o símbolo da anarquia.

A imagem, depois do ato de vandalismo, foi publicada pelo internauta Tato Lemos em seu perfil no Facebook. "A Bahia que vivemos não tem mais dignidade... Esta semana colocaram na praça uma escultura de Jorge Amado no Largo da Dinha. Hoje, passando pelo largo, fotografei a mesma riscada", escreveu ele, após postar a imagem.

Na mesma hora, o fato causou indignação nas redes sociais. A internauta Mariane Reis Martelli ficou inconformada com o ato de vandalismo. "Fiquei feliz com a homenagem e indignada com essa selvageria. Covardes, mostrem a cara", escreveu ela. Outro internauta, Joaquim Carvalho, escreveu que é "um absurdo mesmo! O babaca faz isso e ainda fica se sentindo o anarquista...".

