Obra em escola será iniciada imediatamente, diz secretaria

A Secretaria de Educação da Bahia (SEC) informou, por meio de nota, que a obra de recuperação da cobertura da quadra de esportes do Colégio Estadual Odorico Tavares, em Salvador, será iniciada imediatamente.

O teto da unidade, localizada no Corredor da Vitória, no centro da cidade, desabou na manhã desta quarta, 22, por conta da chuva que atinge a capital baiana.

O órgão estadual ressaltou que a área já havia sido interditada, com isso, ninguém tinha acesso ao local e não houve vítimas.

Também não tinha alunos no colégio no momento do acidente por conta da paralisação nacional dos professores contra a reforma da Previdência.

Ainda conforme a SEC, o processo de recuperação do espaço já tinha sido aberto antes do desabamento, inclusive, já foi realizada a licitação da Ata de Registro de Preço para a manutenção de serviços de engenharia. "O ocorrido não irá alterar a rotina das atividades escolares", assegurou a secretaria.

Acidente

Após o desabamento da cobertura, restos da estrutura ficaram espalhados pelo chão ou parcialmente pendurados no ginásio de esportes.

Técnicos da Codesal estiveram no local. Em nota, o órgão informou que um engenheiro apontou que a "causa provável do desabamento é falta de manutenção predial, pois existe oxidação em algumas partes onde aconteceu o acidente. A quadra ao lado também foi interditada preventivamente pela Codesal".

A direção do colégio não se pronunciou sobre o acidente.

