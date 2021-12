Obra do novo Mercado de Itapuã ainda está no papel

Entulho, vegetação e mau cheiro são tudo o que há, hoje, no espaço onde funcionava o Mercado Municipal de Itapuã, demolido em maio de 2013.



A estrutura do antigo centro comercial foi destruída para que um novo mercado fosse erguido. No entanto, a obra, prevista para começar no final do mês de julho do ano passado, ainda não saiu do papel.



O projeto, elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira, em parceria com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) prevê uma construção com três pavimentos, depósito, área de carga e descarga, sanitários, elevadores, praça de alimentação e boxes padronizados.



A titular da Semop, Rosemma Maluf, justifica que o atraso para o início da construção do mercado esbarrou em "processos burocráticos".



"Estamos seguindo procedimentos legais e isso demanda um certo tempo. O projeto arquitetônico já está pronto. Depois de concluído, ele recebeu sugestões dos permissionários e sofreu alguns ajustes. No dia 1° de fevereiro, será lançada uma licitação e, por meio dela, vamos escolher a empresa que vai executar a construção", afirma.



De acordo com a secretária, a previsão da prefeitura era demolir o mercado somente quando a obra estivesse prestes a ser iniciada. Porém, a destruição foi antecipada devido ao acidente ocorrido no local em 2012, quando parte da laje desabou e feriu quatro pessoas.



"Não podia deixar correr o risco de mais acidentes acontecerem. Demolir não foi a decisão mais acertada, pois muitos vendedores ficaram sem ter onde comercializar seus produtos. Mas, com certeza, foi a decisão mais segura, tanto para os permissionários quanto para os clientes", afirma.



Conforme Rosemma Maluf, após o processo de licitação, que deve durar cerca de 60 dias, a obra deve ser iniciada imediatamente. A previsão é que o mercado esteja pronto no segundo semestre de 2015.



Comércio



Dos cerca de 28 permissionários que trabalhavam no Mercado Municipal de Itapuã, apenas um ainda resiste nas proximidades do local.



O comerciante Natanael Alves, 74 anos, era proprietário de um boxe de folhas e temperos há quase 30 anos. Hoje, mantém um isopor na frente do antigo mercado e vende água mineral e cerveja.



Ele afirma que não tem mais esperanças de trabalhar no local após a reconstrução. "Foi um baque muito grande para os vendedores. Só persisto porque não quero ficar em casa, parado. Não acredito mais em promessas", diz.



Segundo o comerciante, os demais vendedores do local desistiram de trabalhar ou estão atuando em outra área. "Ficamos completamente desamparados. Soube de colegas que passaram fome depois da demolição do mercado", conta.



A titular da Semop garante que, após a destruição do antigo mercado, foram disponibilizadas vagas aos permissionários no Mercado do Peixe, no Rio Vermelho, e no Mercado Municipal, em Água de Meninos: "Oferecemos vagas para a eles, mas nenhum quis ser realocado".



Para quem costumava fazer compras no local, resta a saudade. A aposentada Maria da Conceição Vieira, 69 anos, diz que fez muitos amigos no Mercado de Itapuã.



"Frequentei o mercado por quase 20 anos. Tinha meus boxes preferidos, já conhecia tudo como a palma da minha mão. Eram todos meus amigos. É triste ver a situação do lugar hoje, destruído, mau cuidado", afirma.

