Obra do metrô interrompe fornecimento de água nesta segunda

O fornecimento de água será interrompido em 40 bairros de Salvador na próxima segunda-feira, 3, a partir das 5 horas da manhã. A interrupção acontece para o remanejamento de adutora pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), para permitir a sequência das obras do metrô de Salvador.

A Embasa fará a mudança de trecho de adutora, na altura da localidade de Bom Juá, onde será implantado um pilar de sustentação da nova linha do metrô.

Interrupção ocorrerá nos seguintes bairros: Ribeira, parte do Bonfim, Caminho de Areia, Massaranduba, Boa Viagem, parte do Lobato, Roma, Jardim Cruzeiro, Calçada, Mares, Baixa do Fiscal, Mata Escura, Calabetão, Capelinha, Boa Vista de São Caetano, São Caetano, Fazenda Grande, Bairro Guarany, Curuzu, IAPI, Pero Vaz, parte da Liberdade, Largo do Tanque, Alto do Pará, parte de Santa Mônica, Largo do Retiro, San Martin, Baixa do Santo Antônio, parte da Barros Reis, Jardim Brasília, Engomadeira, Arraial do Retiro, Cabula, Pernambués, Narandiba, Saboeiro, Tancredo Neves, Novo Horizonte, Sussuarana Nova e Sussuarana Velha.

O serviço deve ser concluído até as 20 horas do mesmo dia, quando o abastecimento começará a ser retomado de forma gradativa. A Embasa ressalta que a interrupção não afetará os imóveis que contam com reservação adequada para satisfazer as necessidades diárias de consumo de seus moradores.

adblock ativo